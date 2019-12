Sezon zimowy na 14. stokach Wiślańskiego Skipassu

Wiślański Skipass to zrzeszenie 14. stacji narciarskich z Ustronia i Wisły. Najważniejszym udogodnieniem jest wspólny Skipass, który pozwala szusować na wszystkich stokach, czyli na Stożku, Stoku, Soszowie, Skolnitach, Siglanach, Sarajewie, Poniwcu, Parteczniku, Palenicy, Nowej Osadzie, Klepkach, Cieńkowie i Beskidzie. Łączna długość tras to 30 km.

Stacje są oświetlone, oferują nocne jazdy i mają bogatą ofertę gastronomiczną. Stoki są regularnie dośnieżane i ratrakowane. Przy ośrodkach znajduje się wiele wypożyczalni sprzętu, jak i szkółek narciarskich. Udogodnieniem są parkingi, które są wciąż rozbudowywane, a także możliwość organizacji przez ośrodki dojazdów do stoków. Dodatkowo część ze stacji przygotowuje specjalne wydarzenia na święta typu sylwester, walentynki oraz imprezy tematyczne, jak m.in. zjazd na byle czym czy szusowanie w strojach kąpielowych.

Wiślański Skipass przygotował nową stronę internetową działającą pod adresem www.wislanskiskipass.pl. Witryna, będzie zawierała więcej informacji niż do tej pory m. in:

- informacje pogodowe (temperatura na stokach);

- informacje o stokach (oświetlenie, typ wyciągu, pokrywa śnieżna, oraz stopień trudności tras, informacje o wypożyczalniach, gastronomii, znajdujących się przy stokach ilość czynnych ośrodków);

- kalendarz wydarzeń;

- blog.

Nie zabraknie dostępu do kamer z ośrodków narciarskich zrzeszonych w Wiślańskim Skipassie, aktualnego cennika w przejrzystej formie oraz codziennej dawki aktualności.

Stacje narciarskie:

STOŻEK – jego historia sięga 1922 roku. Jest to jedna z najciekawszych i najbardziej „górskich” stacji narciarskich z świetnymi i wymagającymi trasami. Obecnie sam wyciąg służy cały rok, zimą narciarzom i snowboardzistom, a poza zimowym sezonem turystom i rowerzystom. W 2015 i 2016 roku odbyły się na Stożku Mistrzostwa Europy w Downhillu.

PARTECZNIK – miejsce doskonałe dla rodzin z dziećmi. Do dyspozycji jest orczyk, karuzela śnieżna z pontonami, zimowy plac zabaw, gdzie w cenie biletu otrzymuje się jabłuszko lub sanki. Ośrodek ten jest tylko 10 minut piechotą od rynku Wisły. Jest to idealne miejsce do nauki jazdy – 110 metrowy orczyk i 10% nachylenie. Instruktorzy uwielbiają tutaj uczyć.

PALENICA – szczyt położony jest na wysokości 672 m.n.p.m., a trasa zjazdowa ma prawie kilometr długości. Przy stoku działa również snowpark i narciarskie przedszkole. Trasa zjazdowa przeznaczona jest dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych narciarzy oraz snowboardzistów.

SKOLNITY – mogą pochwalić się dwiema trasami: niebieską (mniej wymagającą) i czerwoną (dla zaawansowanych narciarzy). Niebieska jest określana jako rodzinna i ma długość 1100 metrów, a czerwona, bardziej wymagająca, ma długość 980 metrów. Z górnej stacji rozciąga się przepiękny widok na panoramę Beskidów, którą można podziwiać z tarasów. Na szczycie znajduje się zagroda z jedynymi w Wiśle alpakami oraz plac zabaw z prawdziwym domkiem na drzewie. Na sezon zimowy poszerzono drogę dojazdową oraz powiększono parkingi do 300 miejsc.

KLEPKI – mogą pochwalić się czteroosobową kolejką krzesełkową. Do tego są dwa wyciągi talerzykowe. Stacja narciarska znajduje się w sąsiedztwie skoczni im. Adama Małysza.

PONIWIEC – to całoroczny ośrodek turystyczny położony u stóp Małej Czantorii. Od 2013 roku działa tu czteroosobowa kolej linowa o przepustowości 1500 os./godz. Wzdłuż kolei prowadzi trasa narciarska o długości 900 m. Zimą narciarze mogą korzystać z oświetlonej trasy do godziny 21:00. Przy dolnej stacji działa wyciąg dla dzieci oraz adeptów narciarstwa i snowboardu. Dla entuzjastów freestylu powstał oświetlony i naśnieżany snowpark z przeszkodami przy górnej polanie.

NOWA OSADA – ośrodek dysponuje czteroosobową kolejką liniową, a także trzema wyciągami. Trasy są przeznaczone dla osób średniozaawansowanych oraz do nauki jazdy. W 2019 roku zostało zamontowane oświetlenie trasy nr 3.

SIGLANY – nowy system bramek, czytelniejszych i nowoczesnych, jest znaczącym udogodnieniem dla narciarzy i snowboardzistów. Wyróżniają się możliwością szybkości otwarcia sezonu, wystarczy tylko 48 godzin po śnieżeniu przy temperaturze 5 stopni Celsjusza by otworzyć stok. Łagodne stoki są idealne dla rodzin z dziećmi i dla początkujących, chociaż jednocześnie odbywa się tam wiele zawodów i treningów.

CIEŃKÓW – może pochwalić się nowoczesną kolejką linową o długości ok. 1000 m. z krzesełkami czteroosobowymi i chodnikiem rozbiegowym, o przepustowości do 2200 osób na godzinę, a w lecie atrakcyjnym urządzeniem wyciągowym na grzbiet Cieńkowa. Posiada nową i atrakcyjną konfigurację doskonale przygotowanych tras zjazdowych oraz nartostrad dla narciarzy o różnym stopniu trudności. Jest także przedszkole narciarskie.

SARAJEWO – wyciąg narciarski znajduje się na północnym stoku Niżnego Cieńkowa. Długość trasy to 200 m, a różnica wzniesień to 100 m. Wyciąg talerzykowy może pochwalić się przepustowością 600 osób na godzinę.

SOSZÓW – jest to największa stacja narciarska w Wiśle, ma 6 km tras. Dysponuje wyciągami orczykowymi i wygodną kanapą. Nowością jest bistro KOSZTPRÓBA gwiazdy TVP2 Adama Borowicza, które będzie miejscem spotkań i zabawy dla narciarzy, a znajduje się na stacji pośredniej. Planowane są tam imprezy muzyczne z najlepszymi DJ. Stacja posiada też własna bazę noclegową w postaci chatek góralskich i pokoi.

STOK – to kilka tras: trasa czerwona – 850 m dł. / 200 m różnicy poziomów, trasa niebieska – 1000 m dł. / 200 m różnicy poziomów, trasa zielona dla początkujących narciarzy i snowbordzistów, z wyciągiem orczykowym – 150 m dł. / 18 m różnicy poziomów / tzw półka ćwiczebna. Przy Stoku znajduje się duży hotel, w którego ofercie znajduje się wiele komfortowych pokoi, sale konferencyjne, SPA i wiele atrakcji dla dzieci (m.in. strefa dziecka czy pokoik z suchym basenem).

BESKID – posiada wyciąg talerzykowy o długości 250 m. Ma szeroką trasę, dobrą ofertę gastronomiczną, także wypożyczalnię sprzętu. Stok jest sztucznie naśnieżany ratrakowany, oświetlony, są również nocne jazdy. Czynny codziennie od 8 do 21. Stacja została otwarta w 1996 roku, a w kolejnym sezonie zapowiedziane są znaczące zmiany w jego funkcjonowaniu, ostatni sezon działa stary wyciąg.