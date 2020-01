Swoją gotowość potwierdziły Siglany, które działają od 30 grudnia od 8.00 rano. Otwarty jest duży i mały wyciąg. W Sylwestra działają od 8.00 do 19.00, o 20.00 zaplanowane jest ratrakowanie przed imprezą sylwestrową, której start przewidziany jest na godzinę 20.00.

Ruszyły już stacje narciarskie Stożek (trasa niebieska i czerwona), Klepki (czynny jest orczyk 200 m i kolej, zapraszają codziennie od 10.00), Skolnity ruszają w sylwestra i mają zaplanowaną imprezę sylwestrową, stacja narciarska w Poniwcu otworzyła mały wyciąg do nauki, który działa od 8.00 do 16.00, a także zaprasza na sylwestra, ale tylko pieszych turystów na górną stację. Stacja Nowa Osada zaczyna funkcjonować od sylwestra i zaczynają również imprezą. W tym dniu stok jest czynny dla narciarzy do 19.00, następnie przewidziane jest ratrakowanie i o 20.00 zaczyna się nocna sylwestrowa jazda. Również na zabawę zaprasza Cienków, który rusza w Sylwestra - nocna jazda w rytmie dobrej muzyki i na stoku oświetlonym laserami rozpocznie się o 20.00 a jej zakończenie będzie koło 1.00. Również jako dodatkowe atrakcje są przewidziane: Ognisko nad Potokiem Malinka z muzyką od godz. 18.00 i Kulig Sylwestrowy między 16.00 a 21.00. Stacja narciarska Beskid zapowiedziała otwarcie na 1 stycznia. Stacja narciarska Soszów rusza 30.12 jazdą wieczorną (od 16 do 21:30), w Sylwestra zapraszają na dzienną jazdę od 8:00 do 17:00, przerwa na ratrakowanie 17-19 i od 19:00 jazda i zabawa sylwestrowa pod chmurką - zagra DJ DREAD, w pakietach ciepły posiłek. Stacja narciarska Stok zaprasza na Zimowy Plac Zabaw oraz na mały wyciąg dla początkujących narciarzy.

Więcej informacji udziela Rzecznik Wiślańskiego Skipassu - Agnieszka Niewdana, tel. ‭+48 783 156 450, agnieszka@halomedia.pl‬