Atrakcje na ferie w Wiśle i Ustroniu

Wszystkie stacje w swojej ofercie mają szkoły narciarskie – w zależności od stoku organizowane są grupowe lub indywidualne szkolenia. Dostępne są wypożyczalnie sprzętu. Przy stokach również działają serwisy, gdzie można sprawdzić lub podreperować narty i snowboardy. Również oferta gastronomiczna i noclegowa jest odpowiednio przygotowana na czas ferii. Dostępne są znacznie rozbudowane parkingi. Niektóre stoki, jak np. Siglany, pomagają w dostaniu się na stok przez kursujące busy. W Wiśle i Ustroniu nie ma czasu na nudę. Wiślański Skipass gwarantuje wiele atrakcji nie tylko w okresie ferii, ale przez cały sezon zimowy.

Szczególną ofertę przygotowały ośrodki na czas ferii zimowych. Stacja narciarska Skolnity w Wiśle przygotowała aż 7 turnusów szkół i przedszkoli narciarskich. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Prowadzą je najlepsi instruktorzy. Szczegóły znajdują się pod adresem https://skolnity.pl/szkolenia-grupowe/.

Podobnie w stacji Siglany – ruszyły już zapisy do trzech szkółek narciarskich. Pinki, Byrtuś i Siglany zapraszają dzieci w wieku od 6 do 12 lat na narciarskie zajęcia. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy, mający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Atutem jest maksymalna liczba dzieci w grupie – tylko 7. W trakcie ferii wszystkie trasy będą dostępne, łącznie z naśnieżoną oślą łączką. Ratrakowanie jest codziennie od 16 do 17.



Ośrodek w Palenicy w Ustroniu również ma w swojej ofercie szkoły narciarskie, ale także przedszkole zimowe dla dzieci. Wszystko to dzieje się na małym wyciągu.

Klepki w Wiśle Malince również na czas ferii otwierają przedszkole narciarskie. Rodzice mogą zostawić dzieci pod opieką instruktorów i nacieszyć się chwilą wolności na stoku. Dodatkowo, jeżeli tylko będą odpowiednie warunki, Klepki w każdą sobotę organizują zawody na stoku.



Wyciąg Partecznik w Wiśle to ośrodek dla tych którzy chcą się nauczyć jeździć na nartach oraz miłośników saneczek i ślizgów. Nie ważne ile masz lat - zimowy plac zabaw i karuzela to atrakcja także dla nieco starszych dzieci. Ośrodek zaprasza na zimowy plac zabaw oraz karuzelę śnieżną. Saneczki i ślizgi są dostępne w cenie wstępu.



Stok dla początkujących o równomiernym nachyleniu 6% jest lubiany przez osoby stawiające pierwsze kroki na nartach. Od sezonu 2020 zapraszamy przy placu zabaw do nowego baru z panoramicznym widokiem na wszystkie trzy atrakcje. W barze znajduje się kominek.

Stacja Cienków w Wiśle przygotowuje się na akcję Start do nart, która będzie trwać od 23 do 26 stycznia. We współpracy z Radiem Zet powstanie zimowe miasteczko na stoku. Tam będzie można porozmawiać z instruktorami, poradzić się, zrobić odpowiednią rozgrzewkę i przetestować sprzęt. Dodatkowo będzie tam strefa relaksu i wiele zabaw z animatorami oraz konkursów z nagrodami. Miasteczko jest czynne od piątku do niedzieli od 10 do 15.



Stacja narciarska w Poniwcu otwiera Akademię narciarsko-snowboardową dla dzieci. Dodatkowo 2 lutego organizują dużą imprezę – Puchar Poniwca. Jest ona w ramach Puchary Korony Czantorii. Dla spragnionych zimowych sportowych doświadczeń będą dostępne treningi na tyczkach i skoki na BigAirBag, które poprowadzi Paulina Ligocka, polska olimpijka.



Stacja Narciarska Soszów zaprasza rodziny z dziećmi. Dostępna jest szkoła narciarska NOVA, kolej krzesełkowa obsługuje także pieszych turystów. Na zakończenie ferii na stacji pośredniej planowana jest impreza z dj-em.

Karnety Wiślańskiego Skipassu dostępne są pod adresem www.wislanskiskipass.pl