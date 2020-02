Na narty do Wisły i Ustronia

Pierwszym ważnym udogodnieniem jest dojazd. W porozumieniu z miastami i wykonawcami zostały wstrzymane prace remontowe dróg dojazdowych. Dzięki temu można bez korków dojechać do Wisły i Ustronia, a także przemieszczać się między miastami. Dla niezmotoryzowanych dobrym rozwiązaniem są połączenia Kolei Śląskich, a także liczne autobusy i busy kursujące z Bielska Białej w tamtym kierunku. Dobry dojazd jest także np. z Katowic i okolicznych miast. Można po pracy wyjechać i już po godzinie znaleźć się na stoku, ponieważ ośrodki organizują wieczorne jazdy. Stoki od 16.00 do 17.00 ratrakują trasy. Dodatkowo są świetnie oświetlone. Stacje rozbudowały swoje parkingi i nie trzeba długo kluczyć, by znaleźć miejsce blisko stoku. Nie trzeba także martwić się obiadem, gdyż przy stokach działa wiele punktów gastronomicznych, a także w samych miastach. Nawet najbardziej wymagające podniebienia znajdą coś dla siebie. Oczywiście nie brakuje standardów, które kojarzą się z zima i górami np. grillowany oscypek podawany z żurawiną czy grillowany karczek.

Również w tym sezonie pojawiło się kilka nowych miejsc, gdzie można dobrze zjeść. W Soszowie na stacji pośredniej swoje bistro otworzył Adam Borowicz. W menu znajdziecie potrawy wykonane wedle autorskich przepisów. Zupa tajska jest wyśmienita, jak i grillowane mięso i warzywa na zewnątrz bistro. Znany śląski vloger a także prowadzący program „To je Borowicz. Podróże ze smakiem” zadbał by i barek był pełny dobrych alkoholi. Dużą popularnością cieszy się otwarta karczma na stoku Skolnity. Tam można zjeść pyszną pizzę z pieca opalanego drewnem, ale w menu znalazły się także burgery. Wnętrze jest przytulne dzięki drewnianym elementom, a także przeszkleniom, przez które można podziwiać Beskidy. Warto również zajrzeć do stylowego Angel’s Steak & Pub w Ustroniu. Dla poszukujących wyśmienitego mięsa jest to idealne miejsce. Będziecie tam wracać.

Najważniejszym udogodnieniem jest Wiślański Skipass. Wystarczy kupić jeden karnet, by móc szusować na 14. stokach zrzeszonych w ramach Wiślańskiego Klasteru Turystycznego. Można go kupić on-line, nie ruszając się z domu i później nie czekać w kolejce do kasy. Ceny karnetów w internecie są niższe, niż w kasach. Warto chwilę wcześniej zaplanować swój wyjazd i zaopatrzyć się w kartę, która później można wygodnie doładowywać. Jest szansa, by kolejne stoki i inne miejscowości dołączyły do tej inicjatywy. Jej celem jest maksymalne uproszczenie poruszanie się narciarzom między stokami i by mogli mieć swobodę wyboru stoku, jego trudności.